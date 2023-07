Cachées parmi les bananes ou dans un congélateur: 43 tonnes de cocaïne interceptées au port d'Anvers cette année

Outre les saisies, la production et la consommation de cocaïne continuent aussi d'augmenter dans le monde entier. C'est principalement en Colombie et en Bolivie que la production est en hausse. La plupart des drogues venues d'Amérique du Sud et destinées à Anvers proviennent, elles, d'Équateur et du Panama.

Mercredi, la douane a signé un memorandum d'entente (MoU) avec le SPF Finances, le port d'Anvers-Bruges et plusieurs grands terminaux à conteneurs. L'objectif de cet accord est de mener à bien le projet en cours de "scannage à 100% des conteneurs à haut risque".

"Nous continuons à investir dans l'équipement et le personnel", a déclaré mercredi le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. "Il est essentiel que les terminaux portuaires fonctionnent en toute sécurité."

L'an dernier, près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies au port d'Anvers, un record. C'est la première fois que la barre symbolique des 100 tonnes était franchie. Depuis 2013, ce chiffre n'a cessé d'augmenter.

Les cinq nouveaux scanners annoncés en début d'année seront opérationnels d'ici à la fin 2023, a promis la douane mercredi. En outre, les autorités travaillent, entre autres avec les Pays-Bas et le Brésil, sur des algorithmes et l'intelligence artificielle, afin d'optimiser le contrôle des conteneurs.

Ci-dessous le top 5 des pays d'origine :