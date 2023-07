Et de quatre pour Jasper Philipsen qui remporte la 11e étape du Tour de France

Déjà vainqueur des 3e, 4e et 7e étapes, Philipsen s'est montré une nouvelle fois le plus rapide devant le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est classé 9e.

Le maillot vert, 25 ans, a décroché la 33e victoire de sa carrière, la 10e cette saison. Il compte au total six victoires sur la Grande Boucle avec deux succès en 2022 et désormais quatre cette année.

Au classement général, Vingegaard reste en tête avec 17 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) et 2:40 sur l'Australien Jai Hindley (Bora-hansgrohe).

Jeudi, les coureurs prendront la direction du Beaujolais avec un parcours accidenté de 168,8 km entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais avec trois côtes de troisième catégorie et deux de deuxième catégorie au programme.