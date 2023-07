Gerdy a perdu sa maison suite au grave accident à Wijtschate : "Je n’ai pensé qu’à courir"

"C’est là où se trouve le camion, j'habite au numéro 86 de la Rijselstraat. La seule maison qui a été entièrement détruite", souffle Gerdy Lucas. Gerdy (53 ans) y vit avec son épouse.

Vers 8h30 mardi matin, une camionnette et un camion sont entrés en collision sur la route régionale menant à Ypres. Le camion roulait sur la N36 en direction d'Ypres depuis Comines tandis que la camionnette en provenance de Messines était en train de traverser le carrefour de la Komenstraat.

Les deux véhicules ont pris feu et l'incendie s'est propagé à des maisons en rangée. Le conducteur de la camionnette est décédé sur place. Le chauffeur du camion est décédé plus tard à l'hôpital à Gand.

"Je venais de me réveiller, j'étais assis dans le canapé quand soudain j'ai entendu un grand bruit. J'ai vu le camion entrer. Il y avait beaucoup de fumée et de flammes. Et cette chaleur... c'était insupportable".

Il ne restait plus à Gerdy qu'à s'enfuir par l'arrière de sa maison. "Je ne pouvais que courir et encore courir. Je ne pouvais plus rien sauver. Je voulais sortir par le garage à l'arrière. Mais comme il n'y avait plus d'électricité, le portail ne s'est pas ouvert. J'étais coincée dans le garage. J'ai eu très peur. Heureusement, j'ai pu rejoindre les voisins par une échelle dans le jardin. Ma femme était heureusement partie travailler".