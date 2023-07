Le gouvernement fédéral prendra en charge une partie des frais de pension des villes et communes

Pour le personnel des villes et des communes, des CPAS, des pompiers et des autres services locaux, il existe deux systèmes de pension. Le système applicable dépend du statut du fonctionnaire : nommé à titre permanent (statutaire) ou contractuel. Le gouvernement fédéral finance les pensions des employés contractuels, tandis que les autorités locales financent les pensions de leurs agents statutaires.

Les collectivités locales le font au moyen d'une contribution sur les salaires des agents statutaires en activité. Les autorités pour lesquels cette contribution ne suffit pas à financer les pensions doivent payer un montant supplémentaire, la "contribution à la responsabilisation".

Or, les conseils locaux optent de plus en plus pour des emplois contractuels plutôt que pour des nominations permanentes, ce qui crée un déficit. Comme le nombre de fonctionnaires statutaires diminue, les collectivités locales peuvent contribuer moins aux pensions, et un plus grand nombre d'entre elles doivent payer une contribution à la responsabilisation. Au cours des deux prochaines années, le déficit atteindra 141 millions d'euros (60 millions d'euros en 2023 et 81 millions d'euros en 2024).