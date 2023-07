Le chœur féminin d'Audenarde Amaranthe, champion du monde en Corée du Sud pour la deuxième fois

Le chef d'orchestre Johannes Dewilde lui aussi est aux anges. "C'était fantastique. Il y a deux ans, nous avions également remporté l'or dans cette catégorie, c’était devant notre propre public, car les World Choir Games se déroulaient à Anvers et à Gand. Grâce à ce résultat, le gouvernement flamand nous a invités à représenter notre pays en Corée du Sud. Nous étions le seul chœur belge présent, 1 sur 355 chœurs".

Il a tout de même fallu s'adapter, car nous sommes ici dans une culture et un climat différents. Nous avons également dû tenir compte du décalage horaire, ce qui n'était pas évident", explique Johannes Dewilde. "Par catégorie, vous chantez un répertoire de 20 minutes, dont vous choisissez vous-même trois morceaux, le quatrième devant être d'un compositeur de votre pays d'origine. Amaranthe a choisi le compositeur belge Noah Thys, qui avait écrit une pièce de musique chorale espagnole.

"L'idée est de montrer un éventail aussi large que possible de ce que l'on peut faire en tant que chœur, dans des langues et des atmosphères différentes", explique Dewilde. "Nous sommes très heureux du résultat et évidemment très fiers.