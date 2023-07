Les Belges ne sont plus les bienvenus dans les piscines en plein air de Terneuzen, aux Pays-Bas

Le ministre flamand de la Jeunesse, Benjamin Dalle (CD&V), a été choqué par les mesures prises par la commune frontalière néerlandaise de Terneuzen concernant ses piscines en plein air. Après plusieurs incidents avec des groupes de jeunes Belges, la municipalité a décidé de limiter l'accès aux piscines aux habitants de Terneuzen et des environs. Les maîtres-nageurs sont également équipés de bodycams.

"Cela va trop loin", a déclaré Benjamin Dalle dans l'émission "De ochtend" sur Radio 1. Je pense que c'est disproportionné, excessif et non ciblé. Cela part probablement d'une bonne intention, mais il me semble que ce n'est vraiment pas la bonne approche.

Pour lui, refuser des personnes sur la base de leur lieu de résidence est de toute façon "une très mauvaise solution". "On peut toutefois prévoir des modalités : par exemple, pour accéder au domaine récréatif du Blaarmeersen, les non-Gantois doivent payer une petite somme en plus et réserver en ligne, ce qui est une meilleure solution".