Les toitures et les salles d'exposition du Bozar à nouveau opérationnelles

Des travaux avaient été entamés à la suite d'un incendie qui avait touché l'immeuble en janvier 2021. L'eau utilisée par les pompiers pour maîtriser le feu avait par ailleurs légèrement endommagé la salle de concerts Henry Le Bœuf. Un chantier y a débuté au mois de juillet cette année et devrait s'achever le 31 août.

Au total, les travaux pour la réparation des toitures et des salles d'exposition ont coûté environ 9,3 millions d'euros TVAC. Le chantier de la salle Henry Le Bœuf, quant à lui, s'élève à 1,5 million d'euros.

Le 18 janvier 2021, un incendie avait touché le Palais des Beaux-arts et endommagé les toitures, l'intérieur de certaines salles d'exposition et la toiture de la salle Henry Le Bœuf. Les travaux avaient commencé un an après la catastrophe. "Avec Sophie Wilmès (à l'époque ministre des Institutions culturelles fédérales; NDLR) et le Bozar, nous avons décidé d'agir le plus vite possible. Immédiatement, nous avons fait de la rénovation de ce bâtiment une priorité", s'est exprimé Mathieu Michel.