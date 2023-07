101 animaux saisis chez un trafiquant de drogue à Lille : 7 chevaux, 3 daims et des oiseaux capturés illégalement

Plus de 100 animaux saisis sur le site d'un laboratoire de drogue découvert à Lille, en Campine anversoise, ont été récupérés mardi, informe jeudi le Centre d'accueil des oiseaux et des mammifères de Heusden-Zolder (province de Limbourg). Parmi eux figuraient sept chevaux et trois daims ainsi que des oiseaux capturés illégalement.