Jan Jambon nie avoir menti à propos de son collaborateur détaché du port d’Anvers

Le ministre-président flamand, Jan Jambon, a nié jeudi avoir menti sur le cas de l'un de ses collaborateurs détaché à temps partiel du Port d'Anvers-Bruges et contesté tout conflit d'intérêts. Il a néanmoins reconnu que la facturation des services de ce collaborateur -partiellement rémunéré par le Port et partiellement par le cabinet- n'avait été évoquée qu'à l'occasion de la polémique autour du détachement d'employés de chez Bpost au cabinet de la ministre fédérale Petra De Sutter.

Après les révélations de la semaine passée, le ministre-président N-VA a été mis sur le gril en commission du parlement par l'opposition Groen, PTB et Vooruit. Les écologistes ont accusé M. Jambon de mensonge, plus particulièrement sur le pourcentage du temps passé au service du cabinet et du salaire qui y correspondait passé de 40% à 20%... en mai, a précisé le PTB.

"C'était, hasard ou pas, le jour où on parlait, dans De Tijd, de la façon dont Petra De Sutter s'arrangeait avec les détachements de Bpost", a fait remarquer Jos D'Haese. "Si cela s'était passé au fédéral, Sander Loones (député N-VA dont le travail parlementaire a contribué aux démissions des secrétaires d'Etat Sarah Schlitz et Eva De Bleeker) aurait déjà réclamé votre démission trois fois", a ajouté le député du PTB.

La diminution de 40% à 20% s'explique par les prestations fournies. "S'il apparaît que cet homme fournit moins que les 40% prévus, c'est quand même logique que nous adaptions", a fait remarquer M. Jambon, avant de préciser que la mission de ce collaborateur avait pris fin... le 15 juin.

Pas question de parler de conflit d'intérêts, selon le ministre N-VA: le collaborateur s'est occupé du dossier de l'extension de capacité du Port d'Anvers en containers, dans lequel les deux parties ont les mêmes intérêts, a-t-il affirmé.

M. Jambon a reçu le soutien de sa majorité. Le chef de groupe Open VLD, Willem-Frederik Schiltz, s'est irrité des "mensonges" brocardés par l'opposition.

"L'inflation du concept de mensonge est hallucinante", a-t-il dit, estimant que certaines attaques étaient motivées par un sentiment "revanchard".