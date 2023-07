"Infinite", la nouvelle voiture solaire de la Solar Team de la KUL encore plus performante

L"Infinite", tel est le nom de la toute nouvelle voiture solaire de l'équipe d'étudiants de la KU Leuven. Vingt étudiants en ingénierie ont travaillé ensemble sur ce projet pendant un an. Le résultat est une voiture encore plus légère et pleine d'innovations énergétiques. Avec l'"Infinite", ils défendront leur titre mondial lors des championnats du monde qui se dérouleront en Australie en octobre.