Le musée de l’Afrique de Tervuren retire plusieurs statues "trop stéréotypées" de son parcours

Les sculptures ne disparaîtront pas, mais seront placées dans un endroit plus discret. Elles pourront toujours être visitées avec un guide qui fournira l'interprétation nécessaire sur l'histoire du musée et l'imagerie coloniale. "Il faut adopter une approche pédagogique. Mais les montrer sans filtre au public n'est plus possible", conclut Bart Ouvry.

Toutefois, de nombreux autres exemples d'images négatives coloniales restent dans l'exposition permanente, mais avec suffisamment de contexte et d'interprétation, précise Bart Ouvry.