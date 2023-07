Les Gentse Feesten débutent ce vendredi soir, un aperçu de ce qu’il ne faut pas manquer

C'est aujourd'hui que débutent les Fêtes de Gand. Pendant dix jours, tout le centre-ville de Gand se transformera en une vaste zone de fête dans les rues, les places et les parcs, avec de nombreux événements gratuits allant de concerts à des spectacles payants dans des centres culturels.

Ainsi, la compagnie théâtrale Ontroerend Goed, qui est depuis le début de l'année "artiste en résidence" au théâtre de la ville NTGent, reprendra trois de ses représentations à succès lors des Fêtes de Gand. Durant le week-end d'ouverture des Fêtes de Gand, on pourra voir deux d'entre elles : "The smile off your face" et "Are we not drawn onward to new era" (Ne sommes-nous pas attirés vers une nouvelle ère).

Avec "The smile off your face", Ontroerend Goed a percé au niveau international il y a 20 ans. Le spectacle a fait l'objet de plusieurs reprises internationales et est actuellement joué par des acteurs chinois à Shanghai. Le spectacle a été retravaillé pendant la période du covid sous la direction de Charlotte De Bruyne et Aurélie Lannoy avec des étudiants de la KASK et est maintenant à nouveau joué par d'autres acteurs. En tant que spectateur, vous êtes complètement à la merci des interprètes, car vous vivez le spectacle attaché dans un fauteuil roulant et les yeux bandés.

Durant Pendant les Fêtes de Gand, il y aura aussi le festival de musique Boomtown. Lors de la soirée d'ouverture, le groupe Dans Dans joue sur le Kouter. La musique du groupe composé de Bert Dockx, Frederic Jacques et Steven Cassiers est difficile à classer : c’est un mélange de rock, de jazz et d’électronique.

Cet automne, le groupe se produira encore deux fois au Trix, un club de musique anversois, avant de faire une pause. Pour commencer les festivités gantoises en beauté, rendez-vous sur la Sint-Baafsplein pour un concert gratuit de Vive La Fête.