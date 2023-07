Un chef-d’œuvre du primitif flamand Dieric Bouts de retour à Louvain après 5 siècles

L’IRPA a reçu en prêt une deuxième œuvre de Bouts venant de Grenade, une magnifique "Vierge à l'enfant et quatre anges". Cette œuvre est également destinée à la grande exposition consacrée à Dieric Bouts qui se tiendra à Louvain en octobre. "Ce sera la première fois qu'il y aura autant d’œuvres de Bouts réunies en un seul espace", se réjouit Marjan Debaene. "Quelque 25 tableaux originaux de Dieric Bouts", provenant de Louvain, Grenade, Valence, Berlin, Londres, Lille, New York ou Amsterdam. L'œuvre de ce maître a été dispersée dans les plus grands musées à travers le monde, mais reviendra donc bientôt sur les lieux où il a travaillé.