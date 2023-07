Un total de 102 vols annulés ce week-end à l'aéroport de Charleroi en raison de la grève

Dans un premier temps, une annulation de 44 vols depuis et vers l'aéroport de Charleroi était prévue, pour demain/samedi. Vendredi matin, ce sont finalement 54 vols qui ont été annoncés comme supprimés.

Cette augmentation pourrait être liée à la volonté de l'entreprise de recourir à des pilotes indépendants pour remplacer les grévistes. Une démarche qu'a dénoncée jeudi Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. D'après lui, le personnel de cabine a prévenu Ryanair qu'il se croiserait également les bras s'il constatait qu'un pilote gréviste était remplacé de la sorte.

Pour la journée de dimanche, il est prévu que 48 vols aller et retour soient supprimés. L'aéroport de Charleroi demande aux passagers dont le vol a été annulé de ne pas s'y présenter.

Par ailleurs, aucun vol ne sera annulé à Brussels Airport, où la compagnie à bas coûts ne dispose plus de base. Les quelques liaisons opérées par Ryanair qui y transitent n'emploient dès lors pas de pilotes basés en Belgique et ne seront donc pas touchées par la grève.

Les pilotes revendiquent notamment des meilleurs salaires, en réaction aux coupes de 20% effectuées au début de la pandémie pour aider la compagnie aérienne à traverser la crise, et le respect de leurs temps de repos. Ni l'ultimatum lancé il y a une semaine à la direction, ni une réunion de la dernière chance mercredi n'ont abouti. Plus de 80% des pilotes basés à l'aéroport de Charleroi feront donc grève samedi et dimanche, selon Didier Lebbe.