Le ministre de la Mobilité Gilkinet propose une interdiction totale des vols de nuit à Zaventem

La mesure phare de ce projet est la suppression totale des vols de nuit, soit entre 23h00 et 06h00 du matin.

Comme annoncé par le ministre jeudi à la Chambre, l'arrêté sera déposé d'ici le 21 juillet. Il vise à actualiser le système dit des "quota counts" (QC), soit le niveau de bruit maximum autorisé pour chaque avion à l'atterrissage ou au décollage. Ces normes n'avaient plus été révisées depuis 2009.

Cette révision vise une réduction totale du niveau de bruit de 20% qui se ventilera de la manière suivante: 100% de silence en plus durant la nuit (23h00-06h00), 30% de silence en plus en soirée (21h00-23h00) ; 20% de silence en plus en matinée (06h00-07h00) et 7% de silence en plus en journée (07h00-21h00).

Les nouveaux QC diffèreront également selon que l'on soit en semaine ou en week-end/jour férié.