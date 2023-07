Euro U23 d’athlétisme : Delphine Nkansa médaille d’or au 200 m

Delphine Nkansa s'était surtout concentrée sur le 100 m en Finlande. Elle s'y était classée quatrième, battant son record personnel en demi-finales (11.22) et avait entamé le 200 mètres sans trop d'attentes. "Je voyais le 200 mètres comme un petit extra", a-t-elle déclaré.

"Avant cette finale, j'avais déjà six courses en quatre jours dans les jambes, dont le 4x100 m, et je me sentais morte. Mon entraîneur m'a dit : 'Fais-la quand même. C'est la dernière fois et donne tout encore une fois. L'opposition était forte, mais je me suis dit qu'on verrait bien. Ce 200 mètres n'a jamais été un objectif principal de toute façon. Je suis sous le choc. C'est pourquoi j'ai tant pleuré après l'arrivée".