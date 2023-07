Interdiction des marchés d'animaux et de l'abattage à domicile : le ministre Weyts présente son nouveau code du bien-être animal

Le Code, qui remplace une loi vieille de 40 ans, part du principe que chaque animal est un être vivant doté de sentiments, de besoins spécifiques et d'une valeur intrinsèque, qui doit dès lors être protégé de manière adéquate. Pour la première fois, les personnes faisant preuve de négligence ou de violence envers un animal pourront donc être sanctionnées. Les organisateurs d'événements folkloriques, tels que les combats de coqs ou le gobage de poissons vivants, ne bénéficieront pas d'une exception : ils devront s'adapter aux nouvelles réglementations.

Le ministre souhaite par ailleurs interdire certaines pratiques. Les systèmes actuels de cages destinées aux poules pondeuses devront notamment être remplacés par des volières en plein air, avec pour objectif que les cages aient complètement disparu en Flandre d'ici 2036. Tous les animaux en pâturage devront, eux, disposer d'un abri permanent à partir du 1er janvier 2029.

Il sera également interdit d'abattre des moutons, des porcs ou des chèvres chez soi, d'organiser des marchés à bestiaux hebdomadaires, ainsi que d'utiliser des pièges à colle destinés à lutter contre les nuisibles.

De plus, chaque abattoir devra désormais être équipé d'une caméra, les animaux capturés dans la nature ne pourront plus être détenus, et une personne devra être désignée comme responsable du bien-être animal dans chaque zone de police. "De cette manière, les nouvelles mesures seront davantage contrôlées", explique Ben Weyts.

Le dossier a été approuvé par le gouvernement flamand vendredi dernier et a maintenant été transmis au Parlement flamand. Les modalités détaillées de ces nouvelles mesures seront définies dans les mois à venir.

L'association de défense du droit des animaux Gaia a salué le progrès que représente ce nouveau Code. Elle souligne toutefois plusieurs lacunes, telles que l'absence d'interdiction de la castration chirurgicale des porcelets, de la cuisson des homards vivants et des tests sur les animaux pour les produits d'entretien.