La baignade en mer reste dangereuse : un jeune de 20 ans est mort noyé ce week-end à Ostende

"C'était vraiment très dangereux d'aller se baigner à ce moment-là", a déclaré samedi le responsable des sauveteurs Levy Meyer à la VRT NWS. "C'est pourquoi nous avions accroché le drapeau rouge toute la journée. En d'autres termes, la baignade était interdite.;

"En plus, la victime s'est également baignée en dehors des heures de service des sauveteurs, à un moment où il n'y avait pas de surveillance dans les parages", ajoute le sauveteur. Levy Meyer invite donc le public à être plus prudent. "Il faut toujours se baigner pendant les heures de surveillance - de 10h30 à 18h30 - et bien suivre les instructions des sauveteurs.