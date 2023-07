La Flandre harmonise les loyers de ses logements sociaux : un petit groupe paiera moins, un plus grand groupe paiera plus

L'aide au loyer reçue par les locataires qui ont loué un bien par l'intermédiaire d'une agence immobilière sociale sera augmentée.

C'est ainsi que quelque 13 000 locataires sociaux devront payer 50 à 60 euros de moins par mois, en fonction de la localisation du bien. C'est dans les grandes villes comme Anvers et Gand que la baisse sera la plus importante, car c'est là aussi que les prix sont les plus élevés.

Pour compenser cette baisse des prix, le ministre se tourne vers les 150 000 locataires qui ont loué un logement par l'intermédiaire d'une société de logement social. Ils paieront 2 % de loyer en plus, soit en moyenne 6 euros par mois. Pour ceux qui gagnent moins, l'augmentation sera moindre, car ceux qui ont des revenus plus faibles paieront également un loyer moins élevé. Pour les revenus les plus faibles, l'augmentation sera d'environ 3,5 euros.

Selon Matthias Diependaele, il est logique de demander une contribution au groupe plus large des locataires sociaux louant par l'intermédiaire des sociétés de logement social, car le groupe louant un bien par l'intermédiaire d'une agen,ce immobilière sociale comprend relativement plus de personnes ayant les revenus les plus bas.

"L'objectif principal est d'aider le plus possible les personnes qui ont les plus gros problèmes de précarité", explique M. Diependaele. "Ces personnes sont peu nombreuses (13 000). Et comme les autres sont au nombre de 150 000, nous pouvons le faire d'une manière neutre sur le plan budgétaire, sans faire payer à ce grand groupe un loyer beaucoup plus élevé. Le loyer moyen d'un logement social est aujourd'hui d'environ 334 euros ; il passera d'ailleurs à 340 euros. Mais cela reste un loyer particulièrement bas. De cette manière, nous pouvons faire une très grande différence pour 13 000 personnes, sans que cela soit un gros problème pour les autres".

L'ensemble de la réforme est budgétairement neutre, a assuré Matthias Diependaele, en parlant d'une meilleure répartition des charges entre locataires de logements sociaux.