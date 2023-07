Selon le MR, les conditions ne sont pas réunies pour reprendre les discussions sur la réforme fiscale

Le gouvernement continuera ses travaux sur la réforme fiscale, a-t-on assuré lundi au cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. Des réunions bilatérales sont prévues, notamment avec le MR.

"Si on veut avancer, c'est maintenant", a-t-on souligné après l'annonce faite par les libéraux francophones que les conditions n'étaient pas réunies pour reprendre les négociations en vue d'une réforme fiscale.

Interrogé il y a dix jours à la Chambre, le Premier ministre avait exprimé la volonté de son gouvernement d'aboutir à un accord sur la réforme avant le 21 juillet, soit au plus tard jeudi, et d'en voir les premiers effets sur le salaire net des travailleurs dès l'an prochain. Or, pour atteindre cet objectif, il n'est plus possible d'attendre, affirmait-on de source gouvernementale.