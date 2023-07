Un véhicule de police attaqué dimanche soir par plusieurs jeunes à Saint-Gilles

"Nous constatons que les violences à l'encontre de nos équipes et de nos bâtiments se sont multipliées ces dernières semaines. Ainsi, deux commissariats de police à Saint-Gilles ont été incendiés la semaine dernière. L'augmentation de cette violence est une bonne nouvelle d'une part parce qu'elle montre que notre action perturbe les gangs qui rendent la vie difficile dans le quartier".

"D'autre part, la violence exercée contre la police est inquiétante. Nous ciblons vraiment les problèmes de nuisance dans toute la zone. A Saint-Gilles, c'est ce qui a le plus d'effet en ce moment. Malheureusement, c'est un petit groupe, certains habitent le quartier, d'autres viennent d'ailleurs, qui étendent leur territoire là pour exercer leur trafic, et on ne peut pas l'accepter. Tous les habitants du quartier ont droit à une vie normale et tranquille", a ajouté Jurgen De Landsheer.