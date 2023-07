Après le blocage sur le dossier azote, Zuhal Demir annonce qu’elle prendra elle-même une série de mesures

De son côté, le ministre flamand de l'Agriculture Jo Brouns (CD&V) a déclaré lundi soir à la VRT que sa collègue de l'Environnement créait une incertitude juridique avec ses deux instructions ministérielles renforçant les règles de licence en matière d'émissions d'azote. Dans le même temps, il pense qu'il est important de "garder la tête froide".

Il estime que Mme Demir crée une incertitude juridique en intervenant dans les licences existantes. "Le fait que l'octroi de licences jusqu'en 2030 soit menacé constitue, selon Jo Brouns, une menace "pour pratiquement toutes les exploitations qui disposent aujourd'hui d'une licence valide". "Chaque parti et chaque citoyen qui se soucie de l'esprit d'entreprise et de l'agriculture en Flandre ne peut que s'en indigner".

Dans le même temps, Jo Brouns estime qu'il est important de garder la tête froide "en fonction de l'agriculture". "Le 10 mars, nous avons conclu un accord sur un ensemble cohérent de mesures et d'accords. En ce qui nous concerne, ceux-ci doivent encore être mis en œuvre dans leur intégralité le plus rapidement possible". Le ministre a souligné que l'accord sur l'azote prévoyait de prolonger les autorisations jusqu'en 2030 afin de donner au secteur agricole le temps de réaliser les investissements nécessaires."

L'Open VLD, l'autre partenaire de la coalition flamande, était disposé à valider le décret sur l'azote vendredi. Toutefois, la démarche de Mme Demir n'a pas été discutée avec les libéraux. "Jo Brouns lâche l'accord de mars, Zuhal Demir tire à fond sur le frein à main. Nous n'y arriverons vraiment pas de cette manière", a déclaré lundi soir le ministre Open VLD Bart Somers.