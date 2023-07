Enseveli sous le sable, un enfant de 8 ans sauvé de justesse sur la plage de Nieuport

L'incident s'est produit vers 10h30 sur la plage située entre la Loodswezenplein et la Hendrikaplein.

Le garçon avait creusé un tunnel dans le sable mais ce tunnel s'est soudain effondré. Ses parents ont vu ce qui se passait et sont rapidement intervenus. Avec l'aide de passants et de sauveteurs, ils ont pu dégager le garçon.

La victime est restée sous le sable pendant environ deux minutes et a brièvement perdu connaissance. Entre-temps, le service d’urgence du SMUR est arrivé sur place et s’est occupé de lui. Il a été transporté à l'hôpital dans un état stable et hors de danger.

Les sauveteurs de plage rappellent qu'il est excessivement dangereux de jouer dans des fosses ou des tunnels profonds sur la plage.