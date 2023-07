Le premier hôtel 5 étoiles du littoral a ouvert ses portes à Knokke-Heist

"Le résultat est fantastique. Nous nous sommes attaqués à tout : du sous-sol, aux façades, en passant par le jardin, le hall et les chambres,... Tout a été rénové. L'idée est que les clients ne reconnaissent plus l'ancien hôtel, car nous voulons y laisser notre marque. Il fallait plus d'ambition et c'est le cas aujourd'hui, car l'hôtel est devenu une œuvre architecturale de premier plan.

L'hôtel rénové offre une vue sur le lac Zegemeer, un spa et une cave à vin, entre autres. Pour la chambre la moins chère il faudra débourser environ 350 euros par nuit, alors que le prix de la suite est de 1 549 euros.