Une nouvelle liaison ferroviaire entre Bruxelles et Paris en vitesse classique d’ici 2024

Cette nouvelle liaison en mode classique offrirait plusieurs allers-retours quotidiens aux voyageurs. "Le trajet serait opéré avec des trains classiques (locomotive et voitures de voyageurs) adaptés au trafic international. Le service ferroviaire envisagé devrait relier Bruxelles-Midi et Paris-Nord", explique la SNCB.

L'étude est en cours pour confirmer la faisabilité du projet, avec comme objectif une mise en service aussitôt que possible.

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) salue ces projets. "En plus de l'offre de trains à grande vitesse, je suis convaincu qu'il existe une forte demande pour des liaisons ferroviaires moins chères et plus régulières via des trains internationaux réguliers", déclare-t-il.

Les deux compagnies ferroviaires proposent la fin de 2024 comme date de début du service, mais le ministre espère que la nouvelle liaison pourra démarrer plus tôt, à temps pour les Jeux olympiques de Paris de 2024. "Beaucoup de Belges se rendront en France pour les Jeux olympiques de 2024 et si cette nouvelle offre de train peut être avancée de quelques mois, elle pourra aussi se faire de la manière la plus respectueuse de l'environnement", précise-t-il.