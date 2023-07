Voici le projet du futur pavillon belge pour l'exposition universelle d'Osaka

À l'intérieur, "Le cœur" constituera la pièce centrale de l'exposition, lumineuse, végétalisée, "qui relie visuellement le ciel à la terre" avec des façades végétales et une chute d'eau centrale. "Développer le pavillon autour d'un cœur lumineux, bruyant (ouvert sur plusieurs niveaux, avec une chute d'eau), festif, c'est le symbole de la Belgique !", a expliqué Cyril Rousseaux.

L'ensemble du bâtiment, dont les façades seront le support de projections de vidéos sur la culture et le folklore de la Belgique, pourra être récupéré et réassemblé après l'exposition, assurent ses concepteurs. Le choix des panneaux de façade n'est pas anodin: les reflets arc-en-ciel du bardage font écho à la communauté lgbt+. "C'est une manière de montrer la position de la Belgique face aux enjeux actuels et face à l'égalité et la représentation de tous les genres."

En choisissant le thème "saving lives", la Belgique a voulu mettre l'accent sur ses investissements en recherche et développement et ses succès dans les domaines des soins de santé, de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, mais aussi du traitement et du recyclage des déchets, ainsi que de la santé publique et des conditions sociales et de travail, selon les autorités.