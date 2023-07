Accord entre la Belgique et le Costa Rica pour mieux coopérer en matière de lutte contre le trafic de drogue

Selon le cabinet du ministre de la Justice qui l'a annoncé dans un communiqué, le Costa Rica est un des pays émergents à partir desquels s'organise le trafic international de cocaïne. Les chiffres d'Europol montrent qu'avec dix tonnes, le Costa Rica figure à la quatrième place des pays d'où proviennent les cargaisons de cocaïne saisies dans le port d'Anvers, après l'Équateur (environ 101 tonnes), la Colombie (environ 27 tonnes) et le Panama (environ 11 tonnes).

Les efforts de la police et des douanes au Brésil et en Colombie amènent les organisations criminelles à adapter leur stratégie et leur terrain d'action et à recourir à de nouveaux ports, tels que Moin et Limòn au Costa Rica.

D'autres pays de l'UE ont également constaté l'importance croissante du Costa Rica (et par extension de l'Amérique centrale) en tant que pays de départ pour les cargaisons maritimes de cocaïne à destination de l'Europe.