Des entreprises belges vont tester une plate-forme d'énergie solaire flottante au large d’Ostende

SeaVolt, une collaboration entre Tractebel, DEME, et Jan De Nul, s'apprête à installer sa première plate-forme d'essai d'énergie solaire flottante. Actuellement, cette plate-forme se situe encore dans le port d'Ostende, mais elle sera remorquée au large, ancrée et mise en service pendant au moins un an à partir du mois d'août.