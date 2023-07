Deux cambrioleurs pris en flagrant délit, roués de coups par des habitants de Sint-Niklaas

Les deux cambrioleurs ont été pris en flagrant délit un peu avant minuit dans la nuit de mardi à mercredi alors qu'ils s'introduisaient dans une maison située à l'angle de la Jan Breydelstraat et de la Begijnenstraat à Sint-Niklaas (Flandre orientale).

C'est un habitant du quartier qui a entendu du bruit et des cris, et qui a remarqué qu'une douzaine de passants retenaient les deux cambrioleurs. Les cambrioleurs ont été sérieusement malmenés, l'un des deux avait une jambe cassée et l'autre saignait abondamment à la tête. La police est arrivée sur les lieux et a pu calmer les esprits. Deux ambulances et un véhicule du MUG sont également arrivés sur place.

Les deux cambrioleurs ont été arrêtés, les autres personnes impliquées sont toujours interrogées. L'affaire est désormais entre les mains du parquet de Flandre orientale, qui a ouvert une enquête pour déterminer ce qui s'est passé. Selon les personnes présentes, les cambrioleurs arrêtés sont également soupçonnés d'avoir commis d'autres cambriolages dans la région, mais cette information n'a pas été confirmée.