Le gouvernement De Croo échoue à s’accorder sur une réforme fiscale

Selon le premier ministre, l'échec des négociations n'affecte pas son gouvernement. "Nous avons pu terminer d'autres dossiers tels que la réforme des pensions et le dossier des centrales nucléaires, et beaucoup d'autres suivront.

Alexander de Croo a également tenu à remercier le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, pour le travail qu'il a réalisé ces dernières semaines. C'est sur base de la proposition de M. Van Peteghem que le gouvernement a négocié.

Le ministre des Finances n'a pas caché sa déception. "Aujourd'hui, nous devons conclure que tout le monde n'est pas en mesure de sortir de ses tranchées et de montrer le courage de prendre des décisions dans l'intérêt de tous. Des décisions, comme chacun le demande depuis des années, de réduire enfin les impôts pour ceux qui chaque jour donnent le meilleur d'eux-mêmes afin de contribuer. Evidemment, je suis déçu. Ces derniers mois et années, nous avons travaillé dur pour élaborer des plans dans lesquels je crois vraiment. Nous avons déposé des propositions qui, après une large et longue concertation, étaient raisonnables et équilibrées", a-t-il déclaré. Le "kern" a consacré de nombreuses heures de travail et pas moins de cinq week-ends à ces discussions.

Dans l'émission "De ochtend" sur Radio 1, Vincent Van Peteghem s'est montré encore plus incisif : "Si vous continuez à travailler pour une centaine d’électeurs riches, rien n’est possible", a-t-il ironisé à l'égard du MR.