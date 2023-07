Premier distributeur automatique bancaire communal à Wevelgem

Entre-temps, le gouvernement fédéral et le secteur financier sont parvenus à un accord sur une meilleure répartition des distributeurs automatiques de billets. Concrètement, il devra y avoir au moins un distributeur de billets dans chaque commune. Cela signifie que le secteur ne sera plus autorisé à supprimer les distributeurs de billets si cela détériore la couverture et qu'il devra installer 287 distributeurs supplémentaires d'ici 2025.

Dans les zones urbaines, un distributeur devra se trouver à moins de deux kilomètres, dans les zones intermédiaires à trois kilomètres et dans les zones rurales, qui comptent moins de 300 habitants par kilomètre carré, à cinq kilomètres.

D'ici 2027, il devrait y avoir quelque 4 000 distributeurs automatiques de billets dans tout le pays, soit une répartition plus équilibrée qu'aujourd'hui.