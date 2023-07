Une jeune fille de 14 ans "héroïne du jour", à Louvain après avoir ramené un enfant perdu

Le 12 juillet dernier, un petit garçon de 4 ans était resté seul à un arrêt de bus à Louvain lorsque ses parents sont montés à bord sans se rendre compte de son absence. Une jeune fille de 14 ans, originaire de Louvain, a assisté à la scène et est immédiatement intervenue. Elle s'est occupée de l'enfant et l'a accompagné au poste de police. Ainsi, l'enfant a pu retrouver rapidement ses parents. Pour remercier la jeune fille, la police de Louvain lui a remis un cadeau et lui a décerné le titre d’ "héroïne du jour".