Fête nationale et 10 ans de règne du roi Philippe, un aperçu du programme du 21 juillet

Pour la première fois, deux enfants du Roi et de la Reine participeront au défilé militaire. Le Prince Gabriel a terminé sa première année à l'Ecole Royale Militaire (ERM). Il défilera avec ses camarades.

La Princesse Elisabeth a également étudié un an à l'Ecole Royale Militaire et défilera avec les élèves de sa promotion. La princesse héritière a également participé au défilé il y a deux ans, et à présent ce sera avec son frère. Ce sera un moment spécial pour le couple royal en tant que parents de voir deux de leurs enfants participer à ce défilé.

Le défilé militaire aura lieu vendredi entre 16h00 et 18h00. Il passera devant la tribune des représentants du pays et de la famille royale, installée devant le Palais Royal de Bruxelles. Ce sont 1.345 hommes et femmes qui y participeront, issus non seulement de l'armée mais aussi de la société civile. Outre les militaires, avec 59 véhicules de l'armée de terre, ainsi que 109 vétérans de l'armée, 70 jeunes prendront ainsi place dans ce défilé.