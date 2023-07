Le permis d’environnement du craqueur de méthane d’Ineos annulé

Le conseil flamand du contentieux des permis a annulé jeudi le permis d'environnement du craqueur de méthane que le géant de la chimie Ineos souhaite construire dans le port d'Anvers. Ce projet est depuis longtemps controversé en raison des émissions d'azote et de l'impact sur le climat, mais le permis a été approuvé par la ministre flamande de l'environnement, Zuhal Demir (N-VA), l'année dernière. Les travaux doivent à présent être interrompus et le gouvernement flamand dispose de six mois pour réexaminer la demande.