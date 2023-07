Un discours du 21 juillet en forme de bilan pour le roi Philippe : "Une succession de crises, mais aussi beaucoup de solidarité"

Le 21 juillet 2013, le roi Philippe a succédé à son père, le roi Albert II et est devenu ainsi le septième Roi des Belges. "Vous nous avez réservé à la Reine et à moi un accueil chaleureux", a-t-il rappelé dans son discours du 21 juillet de cette année. "Ce jour reste à jamais gravé dans nos mémoire. Il a aussi remercié la reine Mathilde d'avoir été à ses côtés "toujours et en toutes circonstances".

Le souverain a rendu également hommage à son père, comme il l'a fait aussi pour le roi Baudouin, décédé il y a 30 ans, le 31 juillet. "Je sais le bien considérable qu’il a réalisé autour de lui, par sa foi en l’humain, par son profond souci de chacun et du pays. Il a été et reste un exemple pour beaucoup, chez nous comme au-delà de nos frontières".