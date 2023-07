Colruyt récolte les premières moules de sa ferme marine en mer du Nord

Avec ce projet, Colruyt entend favoriser la production locale (dans la zone Westdiep) et durable de moules, alors que les Belges en consomment en moyenne 2,2 kg par an selon l'entreprise. Le mollusque grandit en mer, sur des cordes. "Les moules se développent plus vite dans cet environnement. Un an et demi après, elles sont prêtes à être récoltées, tandis qu'il faut attendre facilement trois à quatre ans avec une culture au sol", s'enthousiasme le tout nouveau CEO du groupe, Stefan Goethaert.

Ce dernier a souligné les avantages de la méthode pour la biodiversité. "Les sols ne sont pas endommagés par la culture sur cordes. Les lignes bougent avec le courant et servent de refuge aux poissons et à la vie marine, ce qui permet de favoriser la biodiversité dans et autour de la zone de culture."

"En Europe, nous importons 70% de nos produits de la mer. Il y a encore beaucoup de potentiel de production alimentaire durable pour notre propre côte", a souligné le ministre Vincent Van Quickenborne, en charge de la Mer du Nord. "Enfin, le pays des mangeurs de moules dispose de ses propres moules."

Colruyt mise sur une récolte annuelle de 10 à 15 tonnes. Le produit sera disponible à la vente dès vendredi dans les quatre enseignes Cru (toutes situées en Flandre), supermarchés haut de gamme du groupe.