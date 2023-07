La Cour constitutionnelle annule plusieurs dispositions du décret flamand sur l’intégration civique

Dans un arrêt rendu jeudi, la Cour estime que l'exclusion des personnes en intégration obligatoire des mesures sociales est discriminatoire. Les juges rappellent aussi que tant les personnes suivant le parcours obligatoire que volontaire peuvent se retrouver dans une situation socio-économique difficile.

"La Cour tient également compte, dans son examen de la proportionnalité de la mesure, du fait que les dispositions attaquées ont pour effet de traiter de manière défavorable certains étrangers en ce qu'un pourcentage beaucoup plus élevé d'entre eux est tenu de suivre un parcours citoyen. Les intéressés subissent dès lors un préjudice spécifique qui est indirectement basé sur leur nationalité", indiqué l'arrêt.

La Cour a dès lors annulé l'article 113novies, § 4bis et § 6bis, du décret de la Communauté flamande du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes, inséré par l'article 7, 6° et 9°, du décret flamand du 24 juin 2022 modifiant le premier décret et modifiant un autre décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique et l'article 11 d'un décret du 24 juin 2022.