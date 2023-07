La famille royale a assisté au Te Deum célébré à Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale

A noter la présence aux côtés des souverains régnants du roi Albert II et de la reine Paola, mais ils n'ont pas pris part au bain de foule. C'était la première fois qu'ils assistaient au Te Deum célébré pour le 21 juillet depuis l’abdication d’Albert II il y a dix ans. Ils le font spécialement pour célébrer la première décennie du règne de leur fils, le roi Philippe.

Les quatre enfants de Philippe et Mathilde étaient également présents. Les princes Gabriel et Emmanuel ont d'ailleurs aidé leurs grands-parents à monter les marches de la cathédrale Saints-Michel- et Sainte-Gudule. Une aide dont le roi Albert, qui est sorti de l'hôpital il y a seulement quinze jours après y avoir été admis pour des symptômes de déshydratation, est certainement reconnaissant.