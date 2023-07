La princesse héritière Elisabeth et le prince Gabriel défilent devant le Roi et la Reine

Au total, plus de 1 300 personnes ont participé au défilé, dont des militaires, des vétérans de l'armée mais aussi de nombreux civils. Cette année, des membres des forces de police et de sécurité, qui sont particulièrement mis en lumière en cette période, participaient également au défilé.

59 véhicules militaires terrestres ont pris part à la parade, ainsi que 27 avions, dont 10 chasseur F-16 - un pour chaque année de règne du roi Philippe. Pour la première fois, un F-35, l'avion choisi par le gouvernement pour succéder aux F-16 belges, a survolé le ciel de la capitale.

Outre le couple royal et ses deux plus jeunes enfants, le prince Laurent et la princesse Claire, la princesse Astrid, le prince Lorenz et la princesse Delphine assistaient également au défilé. Le Roi Albert et la Reine Paola, qui avaient assisté au Te Deum ce vendredi matin pour la première fois depuis une décennie, n’étaient pas présents au défilé.