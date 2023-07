Marc Van Ranst, virologue et artiste dévoile ses œuvres pour la première fois à Knokke

Depuis la pandémie de Covid, tout le monde connait Marc Van Ranst comme virologue à la KU Leuven, mais ce dernier dévoile à présent une autre facette de sa personnalité, celle d’artiste numérique : "c’est aussi créatif que la science" a-t-il confié à VRT NWS.

"J'ai commencé il y a dix ans, mais uniquement avec de la photographie. Je n'en ai jamais fait grand-chose jusqu'à ce que mon fils me dise, il y a un an, que je devrais poster mon travail sur les réseaux sociaux. Or chaque fois que je tweete quelqeu chose, je reçois des messages de haine. J'ai tout de même essayé et les commentaires étaient plutôt modérés. J'ai donc continué à le faire".

"J'ai grandi avec l'art et j'ai toujours vu de l'art et ce grâce à mes parents et mes grands-parents. Du côté de ma mère, mes arrière-grands-parents étaient concierge à l'académie de Termonde. Et avec le Davidsfonds, j'ai été trimbalé de musée en musée. Mon père est également un bon peintre et dessinateur. C'est ainsi que mon goût pour l'art s'est développé, c'est plus facile quand on y est sensibilisé".

Ci-dessous quelques oeuvres de Marc Van Ranst exposées à Knokke :