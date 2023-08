Des cyclotouristes qui roulaient trop vite provoquent une chute sur le chemin de halage à Nevele

Barbara a pu utiliser l'application Strava pour savoir qui était le groupe qui l'avait percutée. Et là, elle a également pu constater qu'ils roulaient beaucoup trop vite.

"Ils roulaient en moyenne à 45 kilomètres à l'heure, alors que sur un chemin de halage, on n'a le droit de rouler qu'à 30 kilomètres à l'heure. L'un de nos membre qui se trouvait en tête de notre groupe a crié qu'ils prenaient toute la place et que ça allait mal se passer Et effectivement, il avait raison. Nous avons été littéralement chassés hors de la piste"

Barbara s'est adressée à la police : "Les cyclistes peuvent certainement recevoir une amende pour excès de vitesse. Mais pour être claire, je ne veux pas de chasse aux sorcières.Je veux simplement que ces cyclistes soient sanctionnés pour leur excès de vitesse. En racontant ma mésaventure, j'espère que tout le monde sera conscient du danger que cela représente".