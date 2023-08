Martine Tanghe, l’ancienne présentatrice du journal télévisé de la VRT et icône de la télévision publique flamande est décédée

Quand on pense à Martine Tanghe, on pense immédiatement aussi à son langage impeccable. Un langage standard soigné qui aura été le fil conducteur de sa carrière. "En tant que présentatrice, on se rend chez les gens à l'improviste. C'est un signe de respect, non seulement d'avoir l'air soigné, mais aussi de prendre soin de son langage", dit-elle à ce sujet dans "Morgen Maandag".

Pour cet usage de la langue, Tanghe a reçu le prix Groenman de la langue en 1995. Ce prix est décerné tous les deux ans à une personnalité des médias des Pays-Bas ou de Flandre pour son utilisation judicieuse et créative de la langue. Jusqu'à présent, elle est la seule femme à avoir reçu ce prix.