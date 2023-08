De nombreux véhicules diesel refusés au contrôle technique en Flandre circulent encore provisoirement

Depuis le 1er juillet 2022, un nouvel équipement de mesure des émissions de particules fines est utilisé lors des contrôles techniques. Un appareil compte le nombre de particules fines dans les gaz d'échappement et vérifie ainsi si le filtre à particules fonctionne toujours correctement. Le test classique de mesure ne permettait plus de détecter les petites particules de suie émises par les nouveaux moteurs diesel conformes aux normes Euro 5 et Euro 6.

Il semble qu'un grand nombre de nouveaux véhicules diesel continuent à polluer. Pour éliminer ces émissions de l'air, la nouvelle mesure a été introduite il y a un an par la ministre de la mobilité Lydia Peeters (Open VLD).