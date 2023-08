De plus en plus de bracelets électroniques en Flandre comme alternative à la prison

Le fait que les juges et les magistrats recourent de plus en plus au bracelet électronique est une tendance qu'on constate depuis plusieurs années. Ainsi, selon les chiffres du Centre flamand de surveillance électronique, Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET), au cours du premier semestre de cette année, on a placé plus de personnes sous surveillance électronique que durant toute l'année 2018. Ce service connecte et déconnecte les bracelets de cheville et assure le suivi et la supervision des personnes qui en ont reçu.