Explosion dans le centre d’Anvers : deux bâtiments endommagés

A 5h45, une explosion s'est produite dans la Boogaardestraat, dans le quartier anversois de Sint-Andries. Selon la police, deux maisons ont été endommagées. Une fenêtre a notamment volé en éclats. Personne n'a été blessé. La police a mis en place un périmètre de sécurité. Le type d'explosif utilisé par les auteurs reste à déterminer.

Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) s'est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires. Aucun blessé n'est à déplorer. L'enquête devra révéler s'il existe un lien entre cette déflagration et le milieu de la drogue.

Un habitante du quartier a été très choquée par l'explosion. "Je venais de me lever et j'ai entendu une détonation. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé, mais la rue est trop étroite pour que je puisse remarquer quoi que ce soit", raconte-t-elle. "J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une explosion et je me suis demandé ce qui l'avait provoquée. Normalement, le quartier est calme et j'espère qu'il le restera. Si je ne m'étais pas levée, je pense que je serais tombée de mon lit. C'était assez terrifiant".