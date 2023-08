L’ex-vice-présidente du SP.A, Stephanie Van Houtven, est décédée à l’âge de 40 ans

Causes et facteurs de risque du cancer du col de l'utérus

Le papillomavirus humain (HPV) est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Le virus se transmet lors de rapports sexuels ou de contacts intimes peau à peau.

Environ 80 % de la population est infectée par ce virus, et 1 % des femmes porteuses développent un jour un cancer du col de l'utérus si elles ne sont pas traitées rapidement. Chez 4 femmes sur 5, cependant, le HPV disparaît spontanément.

En Belgique, on dénombre 630 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus par an et 220 femmes en meurent chaque année. Il s'agit pourtant d'une maladie qui peut être évitée si la vaccination, le dépistage et le traitement sont optimisés.