Le jury du procès des attentats terroristes est parvenu à un verdict sur la culpabilité des accusés

Le verdict et sa motivation seront lus ce mardi à partir de 16h30 par la présidente de la cour d'assises de Bruxelles, Laurence Massart, lors d'une audience publique au Justitia à Haren, a indiqué lundi soir le porte-parole de la cour d'assises, Luc Hennart. Après environ sept mois de débats, le jury s'était retiré le 6 juillet pour une délibération de longue haleine sur la culpabilité des accusés. Les 12 jurés effectifs et les 15 suppléants restants (neuf jurés ayant dû abandonner leur poste au cours du procès pour diverses raisons) avaient donc été enfermés dans un hôtel bruxellois, dont l'adresse a été tenue secrète, en compagnie des trois magistrats effectifs de la cour et de leurs deux suppléants. Trois groupes ont alors été formés.

Le premier, composé des jurés et magistrats effectifs, a eu la lourde tâche d'analyser le volumineux dossier de 489 cartons pour arriver à un verdict. À cette fin, les membres du jury ont dû répondre par oui ou par non à 287 questions en s'aidant des éléments du dossier et de tout ce qui a été dit durant le procès.

Les sept femmes et cinq hommes qui composent le jury effectif ont ensuite dû justifier leurs réponses dans une motivation rédigée avec l'aide des trois magistrats. Le deuxième et le troisième groupes, composés pour l'un des 15 jurés suppléants et pour l'autre des deux magistrats suppléants, devaient uniquement être présents pour le cas où l'un des membres effectifs du jury ou de la magistrature se trouvait empêché de poursuivre la délibération. Ils ont donc dû occuper leurs journées comme ils le pouvaient, en composant avec l'interdiction formelle d'avoir des contacts avec l'extérieur ou avec les autres groupes. Tout appareil permettant de communiquer ou de se connecter à internet était également prohibé.