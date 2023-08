Le RWDM se sépare de son coach et de tout son staf technique cinq jours avant le début du championnat

Le Brésilien Claudio Caçapa est le nouvel entraîneur du RWDM, a annoncé le club molenbeekois mardi au lendemain du licenciement de Vincent Euvrard et d'une partie de son staff. Igor De Camargo, ancien joueur du club, sera lui assistant aux côtés du Brésilien Anderson Luiz dos Santos Valinas

Caçapa, 47 ans, débarque en provenance de Lyon, club également détenu par le propriétaire américain du RWDM John Textor, où il était l'assistant de Laurent Blanc. Le 1er juillet, il avait été nommé entraîneur intérimaire du club brésilien de Botafogo, également détenu par Textor. Il devait initialement revenir dans le staff de l'OL par la suite mais vient finalement remplacer Vincent Euvrard sur le banc molenbeekois.

En tant que joueur, l'ancien défenseur a débuté sa carrière à l'Atlético Mineiro au Brésil avant de rejoindre Lyon en 2000. Avec l'OL, il a remporté six titres de champion de France de suite avant de s'engager avec Newcastle en 2007. En 2009, il retourne au Brésil à Cruzeiro puis revient en France en janvier 2011 à Evian Thonon Gaillard. Six mois plus tard, il rejoint le club brésilien d'Avai et met un terme à sa carrière en juin 2012.

Caçapa sera assisté de son compatriote Anderson Luiz dos Santos Valinas et d'Igor De Camargo. L'ancien Diable Rouge a connu deux passages au stade Machtens, d'abord au FC Brussels en 2005-2006 puis au RWDM de janvier à juin 2022. "Igor De Camargo, en possession du diplôme UEFA A, apportera une plus-value au staff sportif grâce à son excellente connaissance de notre championnat et du RWDM."