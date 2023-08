Les vestiaires d’Angèle et Billie Eilish acheminés par bateau vers le festival Pukkelpop

La Flandre possède plus de 1.000 kilomètres de voies navigables sur lesquelles sont opérés 16% de tous les transports de marchandises de la Région. "La voie navigable la plus importante de Flandre est le Canal Albert entre Anvers et le Limbourg", indiquait à Radio 2 Chris Danckaerts des Voies navigables flamandes. "On y transporte annuellement environ 40 millions de tonnes de marchandises, ce qui représente 5.000 camions par jour qui ne doivent pas monter sur les routes de Flandre".

Le festival de musique Pukkelpop tente depuis plusieurs années de réduire son empreinte écologique et fait ainsi transporter depuis 7 ans déjà son matériel non plus par des camions qui prennent la route mais par des bateaux qui empruntent les voies navigables de Flandre, et notamment le Canal Albert. Cette année, ce sont les vestiaires des principaux artistes qui sont ainsi acheminés à Kiewit, près de Hasselt, par voie fluviale.

"C’est une erreur de penser que la navigation fluviale ne se prête qu’au transport de grosses quantités", confiait à Radio 2 Chris Danckaerts des Voies navigables flamandes. "Les marchandises sont de plus en plus souvent transportées via conteneurs et palettes. Quand on voit ce que nous pouvons faire via les voies d’eau intérieures pour le Pukkelpop, il faut espérer que cela inspire d’autres entreprises".