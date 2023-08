Il y aura bientôt un capteur de pollution des émissions des navires au large de la Côte belge

Le transport maritime international est responsable d'environ 2,5% des émissions mondiales de polluants dues à la combustion de carburants fossiles. Quelque 200.000 navires traversent chaque année la partie belge de la mer du Nord, ce qui affecte la qualité de l'air, en particulier dans les zones côtières densément peuplées. Pour limiter la pollution atmosphérique des cargos, l'Organisation maritime internationale (OMI) a établi des règles visant à réduire les émissions de soufre, de particules fines et d'azote à zéro émission nette d'ici 2050.

Lorsqu'ils naviguent à proximité de zones peuplées, les navires doivent notamment basculer sur un carburant - beaucoup plus coûteux - qui contient moins de soufre. Les compagnies maritimes qui ne respectent pas ces règles risquent de lourdes amendes. Au cours des cinq à six dernières années, trente amendes totalisant plus d'un million d'euros ont été dressées. La conformité aux règlements est cependant difficile à contrôler. Un avion renifleur peut prélever un échantillon du panache du navire, après quoi, en cas de valeurs enregistrées suspectes, des agents peuvent prélever un échantillon de carburant à bord. L'avion ne peut néanmoins voler plus de 300 heures par an et donc la plupart des navires échappent à cette surveillance.